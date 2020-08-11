Шахтер - Базель: прогноз на матч за выход в полуфинал Лиги Европы

Специалисты считают фаворитом донецкий клуб
"Шахтер" встретится с "Базелем" на стадии 1/4 финала Лиги Европы, которая будет состоять из одного матча. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени, а смотреть встречу можно на телеканале "Футбол 1".
11 августа 22:00
Гельзенкирхен, "Арена АуфШальке"
Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом этой встречи. На победу "горняков" по итогам основного времени матча можно сделать ставку с коэффициентом 1,80, тогда как успех швейцарцев оценивается в 4,20, на ничейный результат показатель - 3,70.
Также специалисты считают, что чемпион Украины выйдет в следующую стадию турнира. Проход "горняков" в полуфинал котируется за 1,44, "Базеля" - за 2,62.
Отметим, что победитель сегодняшнего противостояния 17 августа в Дюссельдорфе сыграет с "Интером", который накануне обыграл "Байер" - 2:1. Миланский клуб вышел в полуфинал европейского турнира впервые с 2010 года, тогда команда выиграла Лигу чемпионов.
Путь в четвертьфинал
На предыдущей стадии соперники выбили немецкие команды. "Базель" прошел "Айнтрахт" Франкфурт - 3:0 в гостях и 1:0 дома. "Шахтер" выбил "Вольфсбург" - на выезде 2:1 и 3:0 в Киеве. Благодаря победе над "волками" и выходу в четвертьфинал турнира "горняки" поднялись в топ-15 таблицы клубного рейтинга УЕФА.
История встреч
"Шахтер" и "Базель" уже четыре раза встречались друг с другом. Впервые соперники пересеклись на Кубке Интертото-1966, сыграв вничью - 2:2, затем на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2008/09 "горняки" дважды разгромили швейцарцев - 5:0 и 3:0. В товарищеской встрече 2009 года украинская команда также крупно обыграла соперника - 3:0.