Шахтар - Базель: прогноз на матч за вихід у півфінал Ліги Європи

"Шахтар" зустрінеться з "Базелем" на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи, яка складатиметься з одного матчу. Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом, а дивитися зустріч можна на телеканалі "Футбол 1".

11 серпня 22:00

Гельзенкірхен, "Арена АуфШальке"

Букмекери вважають "Шахтар" беззаперечним фаворитом цієї зустрічі. На перемогу "гірників" за підсумками основного часу матчу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,80, тоді як успіх швейцарців оцінюється в 4,20, на нічийний результат показник - 3,70.

Також фахівці вважають, що чемпіон України вийде у наступну стадію турніру. Прохід "гірників" у півфінал котирується за 1,44, "Базеля" - за 2,62.

Зазначимо, що переможець сьогоднішнього протистояння 17 серпня в Дюссельдорфі зіграє з "Інтером", який напередодні обіграв "Баєр" - 2:1. Міланський клуб вийшов в півфінал європейського турніру вперше з 2010 року, тоді команда виграла Лігу чемпіонів.

Шлях до чвертьфіналу

На попередній стадії суперники вибили німецькі команди. "Базель" пройшов "Айнтрахт" Франкфурт - 3:0 в гостях і 1:0 вдома. "Шахтар" вибив "Вольфсбург" - на виїзді 2:1 і 3:0 в Києві. Завдяки перемозі над "вовками" і виходу у чвертьфінал турніру "гірники" піднялися на 15 місце в таблиці клубного рейтингу УЄФА.

Історія зустрічей

"Шахтар" і "Базель" вже чотири рази зустрічалися один з одним. Вперше суперники перетнулися на Кубку Інтертото-1966, зігравши внічию - 2:2, потім на груповій стадії Ліги чемпіонів сезону 2008/09 "гірники" двічі розгромили швейцарців - 5:0 і 3:0. У товариській зустрічі 2009 року українська команда також крупно обіграла суперника - 3:0.