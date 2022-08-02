UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" анонсировал второй тренировочный сбор: известно место

Фото: Игор Йовичевич со своими подопечными (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" поделился планами подготовки к сезону 2022/23 в августе. Украинский гранд поедет в Словению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

После завершения нидерландского сбора "оранжево-черные" получили 3 дня отдыха. Однако, уже 3 августа команда Игора Йовичевича соберется в Словении, где состоится вторая часть подготовки.

В Нидерландах "Шахтер" провел 17 дней. Интенсивная тренировочная работа там чередовалась со спаррингами. "Горняки" дважды сыграли вничью – с "Фортуной" (3:3) и "Утрехтом" (2:2), а также уступили "Аяксу" (1:3).

В настоящее время объявлен только один соперник дончан в августе. С итальянской "Ромой" на римском "Стадио Олимпико" отечественный гранд встретится 7 августа. Начало поединка в 21:45.

Накануне "Шахтер" заключил арендный договор с тренировочным центром "Легии". Там "горняки" будут базироваться в августе-ноябре. Домашние матчи Лиги чемпионов дончане сыграют в Варшаве.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер