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"Шахтер" анонсировал второй тренировочный сбор: известно место

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 10:43
"Шахтер" анонсировал второй тренировочный сбор: известно место Фото: Игор Йовичевич со своими подопечными (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" поделился планами подготовки к сезону 2022/23 в августе. Украинский гранд поедет в Словению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

После завершения нидерландского сбора "оранжево-черные" получили 3 дня отдыха. Однако, уже 3 августа команда Игора Йовичевича соберется в Словении, где состоится вторая часть подготовки.

В Нидерландах "Шахтер" провел 17 дней. Интенсивная тренировочная работа там чередовалась со спаррингами. "Горняки" дважды сыграли вничью – с "Фортуной" (3:3) и "Утрехтом" (2:2), а также уступили "Аяксу" (1:3).

В настоящее время объявлен только один соперник дончан в августе. С итальянской "Ромой" на римском "Стадио Олимпико" отечественный гранд встретится 7 августа. Начало поединка в 21:45.

Накануне "Шахтер" заключил арендный договор с тренировочным центром "Легии". Там "горняки" будут базироваться в августе-ноябре. Домашние матчи Лиги чемпионов дончане сыграют в Варшаве.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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