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"Шахтар" анонсував другий тренувальний збір: відоме місце

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Вівторок 02 серпня 2022 10:43
"Шахтар" анонсував другий тренувальний збір: відоме місце Фото: Ігор Йовічевіч зі своїми підопічними (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" поділився планами підготовки до сезону 2022/23 у серпні. Український гранд поїде до Словенії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Після завершення нідерландських зборів "помаранчево-чорні" отримали 3 дні відпочинку. Та вже 3 серпня команда Ігора Йовічевіча збереться в Словенії, де відбудеться друга частина підготовки.

У Нідерландах "Шахтар" провів 17 днів. Інтенсивна тренувальна робота там чергувалася зі спарингами. "Гірники" двічі зіграли внічию – із "Фортуною" (3:3) та "Утрехтом" (2:2), а також поступилися "Аяксу" (1:3).

Наразі оголошений лише один суперник донеччан у серпні. Із італійською "Ромою" на римському "Стадіо Олімпіко" вітчизняний гранд зустрінеться 7 серпня. Початок поєдинку о 21:45.

Напередодні "Шахтар" уклав орендний договір із тренувальним центром "Легії". Там "гірники" базуватимуться у серпні-листопаді. Домашні матчі Ліги чемпіонів донеччани зіграють у Варшаві.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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