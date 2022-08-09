"Шахтер" анонсировал два спарринга на 10 августа: известны соперники

"Горняки" проведут два спарринга 10 августа. В рамках второго тренировочного сбора, который продолжается в Словении, украинский гранд провел один поединок - против "Ромы" (0:5).

Матч с "Аль-Адалой" начнется в 12:00. А стартовый свисток поединка с "Домжале" прозвучит в 20:00. Оба спарринга "Шахтер" покажет на клубном YouTube-канале. В цифровом вещании Т2 трансляция будет доступна на телеканале XSPORT.

Ранее "Шахтер" оформил возвращение вингера Зубкова из "Ференцвароша". Украинец во второй раз попытается закрепиться в основе "горняков". Ранее он вынужден был покинуть украинский гранд из-за проигранной конкуренции.

В свою очередь итальянская "Монца" объявила о подписании Марлона на правах аренды из "Шахтера" на прошлой неделе. Центрбек до этого оставался последним бразильцем в составе "горняков".