"Шахтер" оформил возвращение вингера сборной Украины из Европы
Крайний нападающий сборной Украины Александр Зубков сменил венгерский "Ференцварош" на донецкий "Шахтер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
26-летний вингер вернулся в украинскую Премьер-лигу. Для воспитанника "Шахтера" эта попытка закрепиться в родной команде будет второй.
Зубков заключил с "горняками" контракт на 5 лет. "Ференцварош" получил за украинца ориентировочно 2 млн евро. В составе венгерского гранда он провел 3 полных сезона, в которых сыграл 110 матчей во всех турнирах (19 мячей, 23 ассиста).
Уроженец Макеевки Зубков занимался в академии донецкого "Олимпика". В "Шахтере" оказался в 15, а дебютировал на профессиональном уровне за "горняков" в сезоне 2015/16.
Закрепиться в команде вингер не смог. Зубков провел 23 поединка во всех турнирах за дончан без результативных действий и уехал в "Мариуполь" на правах аренды. Проведя там сезон 2017/18 (22 матча в УПЛ, 8 голов), оказался в "Ференцвароше".
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