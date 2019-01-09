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На шахті Донецької області сталася пожежа

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 16:00
На шахті Донецької області сталася пожежа
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Пожежа сталася у підсобному приміщенні шахти "Котляревського"

У підсобному приміщенні шахти "Котляревського" у Покровському районі Донецької області сьогодні вранці, 9 січня, сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в області.

Повідомляється, що 9 січня о 10:40 на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на шахті "Котляревського" підприємства "Селидіввугілля" у Покровському районі Донецької області. За вказаною адресою виїхали чергові відділення дев'ятого Державного пожежно-рятувального загону.

Встановлено, що пожежа сталася у підсобному приміщенні шахти. Пожежу було локалізовано о 11:06 і 12:00 - ліквідовано. Зараз встановлюється причина виникнення пожежі.

Нагадаємо, раніше в Мирнограде Донецької області на території шахти сталася пожежа. На місці рятувальники встановили, що загорілися приміщення на 4 поверсі 5-поверхової будівлі.

На шахті "Гвардійська" у Кривому Розі сталася аварія, в результаті якої загинув гірник.

 

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