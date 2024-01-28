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"Шахтар" звів унічию марафонський спаринг на турецьких зборах

Фото: Без забитих м'ячів завершили 120-хвилинний двобій команди (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" у тренувальному матчі в Антальї не зміг дотиснути словенський "Марібор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Шахтар" – "Марібор" – 0:0

 

Тренерські штаби обох команд домовилися про незвичайний формат спарингу – два тайми по 60 хвилин. "Гірники" зі старту почали грати першим номером. Перший момент виник у дебюті, коли Сікан змусив попрацювати голкіпера "фіалок" після удару з лінії штрафного.

Словенський гранд відповів дальнім ударом Божіча в руки Різнику. Згодом у перспективній атаці "Шахтаря" не зміг акцентовано пробити Сікан. Намагався бути активним і зимовий новачок Кевін. Утім, до його гострих прострілів із лівого флангу партнери ще не звикли.

"Марібор" же поставив на контратакувальні випади. Команда Анте Шимунджі намагалася відшукати слабкі місця в побудові "гірників" чи піймати донеччан на необережних діях. Небезпека ж виникала хіба що після стандартів.

У другому розширеному таймі підопічні Маріно Пушіча продовжили володіти ініціативою. Були й моменти забивати. Юний Цуканов в атаці другим темпом пробив поруч зі стійкою. Згодом Швед пробив низом повз ворота. А після пострілу Егіналдо м'яч влучив в обидві стійки та відлетів у поле.

У фінальні 30 хвилин небезпека біля воріт обох команд виникала переважно зі стандартів. "Марібор" виконав серію штрафних, у яких добре зарекомендував себе резервний кіпер "гірників" Твардовський. Натомість Ракицький зі штрафного трохи не докрутив м'яч у верхній кут воріт словенців.

Наприкінці поєдинку ще кілька цікавих атак провів "Шахтар". Простріл Очеретька з воріт виніс оборонець. Далі Егіналдо з розвороту пробив мимо рамки. Потім Азарові з льоту на підбиранні відправив м'яч значно повз ворота. Зрештою, відкрити рахунок жодній з команд так і не вдалося.

 

Стартовий склад "Шахтаря": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педрінью – Криськів, Судаков – Зубков, Бондаренко, Кевін – Сікан

До слова, раніше "Шахтар" закрив трансфер Гомеса з "Васко да Гами".

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