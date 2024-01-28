"Шахтер" свел вничью марафонский спарринг на турецких сборах

Контрольный поединок

"Шахтер" – "Марибор" – 0:0

Тренерские штабы обеих команд договорились о необычном формате спарринга – два тайма по 60 минут. "Горняки" со старта начали играть первым номером. Первый момент возник в дебюте, когда Сикан заставил отработать голкипера "фиалок" после удара с линии штрафной.

Словенский гранд ответил дальним ударом Божича в руки Ризныку. В дальнейшем в перспективной атаке "Шахтера" не смог акцентированно пробить Сикан. Пытался быть активным и зимний новичок Кевин. Впрочем, к его острым прострелам с левого фланга партнеры еще не привыкли.

"Марибор" поставил на контратакующие выпады. Команда Анте Шимунджи пыталась отыскать слабые места в построении "горняков" либо поймать дончан на неосторожных действиях. Опасность же возникала разве что после стандартов.

Во втором расширенном тайме подопечные Марино Пушича продолжили владеть инициативой. Были и моменты забивать. Юный Цуканов в атаке вторым темпом пробил рядом со штангой. Впоследствии Швед пробил низом мимо ворот. А после выстрела Эгиналдо мяч попал в обе штанги и улетел в поле.

В финальные 30 минут опасность у ворот обеих команд возникала преимущественно со стандартов. "Марибор" исполнил серию штрафных, в которых хорошо зарекомендовал себя резервный кипер "горняков" Твардовский. Ракицкий же со штрафного немного не докрутил мяч в верхний угол ворот словенцев.

В конце поединка еще несколько интересных атак провел "Шахтер". Прострел Очеретько из ворот вынес защитник. Далее Эгиналдо с разворота пробил мимо рамки. Затем Азарови с лета на подборе отправил мяч значительно мимо ворот. В конце концов открыть счет ни одной из команд так и не удалось.

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо – Криськив, Судаков – Зубков, Бондаренко, Кевин – Сикан