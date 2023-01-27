"Шахтар" звів унічию другий зимовий спаринг у Туреччині

Контрольний матч

"Шахтар" – "Копер" – 2:2

Голи: Петряк, 15, Назарина, 90+1 – Очієнг, 13, Едомвоньї, 64

Нереалізований пенальті: Осуджі, 55 (К)

У дебюті команди обмінялися небезпечними нагодами. "Гірник" Зубков із меж штрафного майданчика спробував закрутити в дальній кут, але м'яч на кілька сантиметрів розминувся з рамкою воріт. Натомість удар Яшарагіча після флангового прориву на кутовий перевів Трубін.

А на 13-й хвилині представник словенської Першої ліги відкрив рахунок. Балканцям вдалася зразкова контратака, на фініші якої Очієнг спрямував м'яч у порожні ворота "Шахтаря". Кенійський форвард нещодавно підсилив "Копер" із дубля нідерландського АЗ.

Утім, "гірники" швидко відігралися. Бондаренко класним навісом відшукав на дальній стійці Петряка. Невисокий вінгер вітчизняного гранда зумів пробити головою у протихід воротарю – 1:1.

Надалі гра трохи заспокоїлася. Ініціативою володів "Шахтар", але справжніх гольових моментів було обмаль. Та й словенська оборона грала доволі злагоджено. Перед перервою Трубін упорався з непростим ударом Тічіча.

На старті ж другої половини арбітр призначив сумнівний одинадцятиметровий у ворота "Шахтаря". Козік нібито зіграв рукою. У цій ситуації підстрахував молодого партнера Трубін – воротар парирував постріл Осуджі з позначки, а потім ще й вийшов переможцем на добиванні.

Та на 64-й хвилині від "Копера" пропустив досвідчений Пятов. Це Едомвоньї протиснув оборонця "гірників" і ударом у дальній кут не залишив ветерану шансів. А ще за дві хвилини Осуджі лише дивом не влучив у нижній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

"Шахтар" відповів дальнім ударом Михайліченко. Проте, м'яч лише просвистів над воротами словенської команди. Тим часом одного бажання Сікана в лінії атаки виявилося замало, щоб зрівняти рахунок. Та допоміг стандарт – у доданий арбітром час Назарина потужним ударом зі штрафного "прошив" кіпера Голубовіча.

Склад "Шахтаря" (1-й тайм): Трубін, Траоре, Бондар, Степаненко, Зубков, Криськів, Топалов, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Петряк

2-й тайм: Трубін (Пятов, 60), Михайліченко, Ракицький (Фарина, 76), Козік, Гочолейшвілі, Назарина, Джурасек, Тотовицький, Борячук, Сікан, Тейлор