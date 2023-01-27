"Шахтер" свел вничью второй зимний спарринг в Турции

Контрольный матч

"Шахтер" – "Копер" – 2:2

Голы: Петряк, 15, Назарина, 90+1 – Очиенг, 13, Эдомвоньи, 64

Нереализованный пенальти: Осуджи, 55 (К)

В дебюте команды обменялись опасными возможностями. "Горняк" Зубков из пределов штрафной попытался закрутить в дальний угол, но мяч на несколько сантиметров разминулся с рамкой ворот. В свою очередь удар Яшарагича после флангового прорыва на угловой перевел Трубин.

А на 13-й минуте представитель словенской Первой лиги открыл счет. Балканцам удалась образцовая контратака, на финише которой Очиенг отправил мяч в пустые ворота "Шахтера". Кенийский форвард недавно усилил "Копер" из дубля нидерландского АЗ.

Впрочем, "горняки" быстро отыгрались. Бондаренко классным навесом нашел на дальней стойке Петряка. Невысокий вингер отечественного гранда сумел пробить головой в противоход вратарю – 1:1.

В дальнейшем игра немного успокоилась. Инициативой владел "Шахтер", но настоящих голевых моментов было мало. Да и словенская оборона играла довольно слаженно. Перед перерывом Трубин справился с непростым ударом Тичича.

На старте же второй половины арбитр назначил сомнительный одиннадцатиметровый в ворота "Шахтера". Козик якобы сыграл рукой. В этой ситуации подстраховал молодого партнера Трубин – вратарь парировал выстрел Осуджи с отметки, а затем еще и вышел победителем на добивании.

Зато на 64-й минуте от "Копера" пропустил опытный Пятов. Это Эдомвоньи продавил защитника "горняков" и ударом в дальний угол не оставил ветерану шансов. А еще через две минуты Осуджи только чудом не попал в нижний угол – мяч прошел рядом со стойкой.

"Шахтер" ответил дальним ударом Михайличенко. Однако мяч лишь просвистел над воротами словенской команды. Тем временем одного желания Сикана в линии атаки оказалось маловато, чтобы сравнять счет. Но помог стандарт – в добавленное арбитром время Назарина мощным ударом со штрафного "прошил" кипера Голубовича.

Состав "Шахтера" (1-й тайм): Трубин, Траоре, Бондарь, Степаненко, Зубков, Криськив, Топалов, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Петряк

2-й тайм: Трубин (Пятов, 60), Михайличенко, Ракицкий (Фарина, 76), Козик, Гочолейшвили, Назарина, Джурасек, Тотовицкий, Борячук, Сикан, Тейлор