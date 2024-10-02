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"Шахтар" у жовтні: повний розклад матчів українського гранда

Київ, Середа 02 жовтня 2024 11:16
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"Шахтар" у жовтні: повний розклад матчів українського гранда Фото: Георгій Судаков залишається лідером "гірників" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" у другий осінній місяць продовжить сезон виступами відразу в трьох турнірах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" зіграють поєдинки Ліги чемпіонів, української Прем'єр-ліги та Кубка України. Два матчі відбудуться до міжнародної паузи, а ще чотири – після змагань збірних.

Розпочне жовтень "Шахтар" із протистояння з італійською "Аталантою" у головному єврокубку (2 жовтня). Натомість 6 жовтня у Львові команда Маріно Пушіча зустрінеться з черкаським ЛНЗ у чемпіонаті України. На 18 жовтня запланований поєдинок УПЛ проти "Колоса" з Ковалівки.

Остання декада місяця стане найнапруженішою для "гірників". 22 жовтня "Шахтар" гостюватиме в лондонського "Арсенала" в рамках Ліги чемпіонів. Класичне Прем'єр-ліги проти київського "Динамо" відбудеться 27 жовтня. Матч же 1/8 фіналу Кубка України проти луганської "Зорі" призначений на 30 жовтня.

Повний перелік матчів "Шахтаря" у жовтні:

  • "Шахтар" – "Аталанта", 2 жовтня
  • "Шахтар" – ЛНЗ, 6 жовтня
  • "Колос" – "Шахтар", 18 жовтня
  • "Арсенал" – "Шахтар", 22 жовтня
  • "Динамо" – "Шахтар", 27 жовтня
  • "Шахтар" – "Зоря", 30 жовтня

&quot;Шахтар&quot; у жовтні: повний розклад матчів українського гранда

"Шахтар" у сезоні 2024/25

Команда Маріно Пушіча важко стартувала в Прем'єр-лізі. Наразі "гірники" мають в активі 13 очок після восьми турів.

Розпочав чемпіонат "Шахтар" із розгрому полтавської "Ворскли" (5:0). Однак, потім програв житомирському "Поліссю" (0:1), а після мінімальної перемоги над київським "Лівим Берегом" поступився "Олександрії" (3:4). Матч 5-го туру проти "Кривбаса" з Кривого Рогу "гірники" не дограли через повітряну тривогу, а в наступному розгромили львівські "Карпати" (5:2).

Після нульової нічиєї з італійською "Болоньєю" в Лізі чемпіонів "Шахтар" розтрощив київську "Оболонь" (4:0) в чемпіонаті України. Утім, у 8-му турі підопічні Пушіча розписали нічию з рівненським "Вересом" (1:1).

До слова, вранці анонсували поєдинок "Шахтаря" і "Аталанти" в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, раніше підготували експрес-презентацію "Аталанти" перед Лігою чемпіонів.

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