"Шахтар" у жовтні: повний розклад матчів українського гранда

Донецький "Шахтар" у другий осінній місяць продовжить сезон виступами відразу в трьох турнірах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Гірники" зіграють поєдинки Ліги чемпіонів, української Прем'єр-ліги та Кубка України. Два матчі відбудуться до міжнародної паузи, а ще чотири – після змагань збірних.

Розпочне жовтень "Шахтар" із протистояння з італійською "Аталантою" у головному єврокубку (2 жовтня). Натомість 6 жовтня у Львові команда Маріно Пушіча зустрінеться з черкаським ЛНЗ у чемпіонаті України. На 18 жовтня запланований поєдинок УПЛ проти "Колоса" з Ковалівки.

Остання декада місяця стане найнапруженішою для "гірників". 22 жовтня "Шахтар" гостюватиме в лондонського "Арсенала" в рамках Ліги чемпіонів. Класичне Прем'єр-ліги проти київського "Динамо" відбудеться 27 жовтня. Матч же 1/8 фіналу Кубка України проти луганської "Зорі" призначений на 30 жовтня.

Повний перелік матчів "Шахтаря" у жовтні:

"Шахтар" – "Аталанта", 2 жовтня

"Шахтар" – ЛНЗ, 6 жовтня

"Колос" – "Шахтар", 18 жовтня

"Арсенал" – "Шахтар", 22 жовтня

"Динамо" – "Шахтар", 27 жовтня

"Шахтар" – "Зоря", 30 жовтня

"Шахтар" у сезоні 2024/25

Команда Маріно Пушіча важко стартувала в Прем'єр-лізі. Наразі "гірники" мають в активі 13 очок після восьми турів.

Розпочав чемпіонат "Шахтар" із розгрому полтавської "Ворскли" (5:0). Однак, потім програв житомирському "Поліссю" (0:1), а після мінімальної перемоги над київським "Лівим Берегом" поступився "Олександрії" (3:4). Матч 5-го туру проти "Кривбаса" з Кривого Рогу "гірники" не дограли через повітряну тривогу, а в наступному розгромили львівські "Карпати" (5:2).

Після нульової нічиєї з італійською "Болоньєю" в Лізі чемпіонів "Шахтар" розтрощив київську "Оболонь" (4:0) в чемпіонаті України. Утім, у 8-му турі підопічні Пушіча розписали нічию з рівненським "Вересом" (1:1).