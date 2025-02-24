"Шахтар" здолав "Лівий Берег": голкіпер киян зіпсував дебют зіркового новачка "гірників" в УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Шахтар" – "Лівий Берег" – 1:0

Гол: Швед, 61

"Шахтар", незважаючи на втрати в першій частині сезону, все ще сподівається втрутитись у боротьбу за "золото". "Лівий Берег" проводить дебютний сезон в УПЛ та не має особливого бажання прощатися з елітою. Цілі команд зрозумілі, як і важливість ігрових очок.

"Шахтар" не став викладати одразу всі козирі. Два новачки команди, яких цікаво було б побачити в ділі – Еліас та Арройо розпочали поєдинок на лаві запасних. Як і гравець збірної України Конопля. А лідер "гірників" Судаков навіть не потрапив до заявки на гру – у нього пошкодження.

На старті зустрічі активнішими прогнозовано були футболісти "Шахтаря", особливо настирним біля воріт суперників був Кевін. Втім, сказати, що у штрафному киян виникали пожежі не можна. "Лелеки" контролювали пересування "гірників" та м'яча і більш-менш спокійно відводили загрозу. А при нагоді створювали стрімкі контратакуючі випади.

Один з них і став найбільш гострим в першому таймі у виконанні обох команд. На 26-й хвилині киянин Сухоручко протиснув Бондаря та отримав можливість для удару з дуже перспективної позиції. У вирішальний момент не вистачило влучності. До того ж нападник міг віддати пас на Шастала, що біг до воріт паралельним курсом.

У "Шахтаря" найбільш гострим був епізод, коли Траоре головою впритул розстрілював ворота "Лівого Берега". Голкіпер киян Механів відбив удар ногою.

А взагалі ближче до перерви гра вирівнялась. "Лелеки" стали сміливіше атакувати, намагалися щось створювати біля воріт Різника. Проте їм явно не вистачало майстерності: все псували або неточний пас, або незграбний удар. На перерву суперники пішли за нулів на табло.

На початку другої половини "Шахтар" став підтискати і свободи киянам вже не давав. А на 61-й хвилині "гірники" відкрили рахунок. Швед скористався панікою захисту "Лівого Берега" у власному штрафному та головою перевів м'яч у ворота. Гол певною мірою вийшов випадковим, але тотальний тиск "гірників" зробив свою справу.

Одразу після голу на полі з'явився таки найдорожчий форвард в історії донетчан Еліас. Уже першим дотиком 18-річний бразилець мав подвоювати перевагу господарів, але просто фантастичну реакцію показав Механів. На 75-й хвилині Еліас мав ще один шанс, проте влучив у стійку. А буквально перед цим каркас воріт киян перевірив на міцність Назарина.

"Шахтар" атакував ще, втім вже не мав явних гольових моментів. А "Лівий Берег" у другому таймі не створив взагалі нічого.

Чемпіони країни після цієї зустрічі залишилися на третій позиції в турнірній таблиці . Маючи 36 очок, вони на п'ять пунктів відстають від "Олександрії", та на десять - від "Динамо". Місце "Лівого Берега" також не змінилося – команда з 16-ма очками йде 14-ю.