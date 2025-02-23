Стандарт і Ванат: "Динамо" переграло "Карпати" та збільшило відрив у чемпіонських перегонах УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

УПЛ, 18-й тур

"Динамо" – "Карпати" – 2:0

Голи: Михайленко, 54, Ванат, 75

Цікаво було подивитись на "Карпати", які після об'єднання з "Рухом" підсилилися квартетом лідерів клубу-земляка та й іншими новими виконавцями. Враження, якщо чесно, поки не дуже. Хоча, можливо, на тлі завищених очікувань ми вимагаємо від львів'ян занадто багато. До того ж одразу.

"Карпати" перед відновленням сезону декларували боротьбу за єврокубки. Але наразі говорити про європейські перспективи зарано. Особливо, враховуючи, як команда виглядала на фоні киян, які ці самі єврокубки провалили.

"Динамо" могло неодноразово відкривати рахунок у першому таймі, але "Карпати" героїчно трималися. У самих гостей був один напівмомент до перерви, коли ворота киян атакував Краснопір.

Перші 45 хвилин "Карпати" витримали. А от щойно гра відновилась, одразу пропустили. Чачуа заробив фол на Піхальонку. Після подачі киян зі стандарту, у штрафному гостей виникла метушня, в якій першим зорієнтувався Михайленко і в дотик пробив у правий кут воріт.

Пропущений гол змусив львів’ян грати більш агресивно. Хоча до гостроти біла воріт Нещерета справа не доходила. А в середині тайму "біло-сині" впевнено подолали високий пресинг суперника. Завершуючи атаку "Динамо", Ванат майстерно переграв Педросо і чудовим обвідним ударом поцілив у правий верхній кут воріт "Карпат".

Здобувши чергову перемогу, "Динамо" набрало 46 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ. Відрив від найближчого переслідувача – "Олександрії" знову становить п'ять пунктів. А "Шахтар", що йде третім, кияни наразі випереджають на 13 балів.