УПЛ: "Верес" сенсаційно переграв "Рух"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Верес" – "Рух" – 2:0

Голи: Дахновський, 6, Луан, 22

Довго команди не запрягали. Квасниця міг забити за гостей в дебюті, але Кожухар вчасним виходом із воріт ліквідував небезпеку. Натомість підопічні Олега Шандрука у відповідь забили – Дахновський підібрав м'яч після перехоплення Сікейри та пробив у лівий кут.

Невдовзі "Верес" ледь не подвоїв перевагу. Однак, цього разу Ледвій впорався з ударом Дахновського. "Рух" оговтався перед екватором тайму, коли Карабін не зміг акцентовано пробити після передачі Квасниці. Рівняни ж забили вдруге в наступній атаці – Дахновський пролетів лівим флангом і віддав поперек на Луана, а той хитнув оборонця і відправив м'яч у кут.

На 31-й хвилині той же Дахновський ледь не зробив рахунок розгромним, але перекинув і голкіпера, і ворота. "Жовто-чорні" змарнували дві нагоди під завісу першої половини: Федор трохи не докрутив м'яч у дальню дев'ятку, а постріл Сича парирував Кожухар. А вже в другому таймі Пастух не влучив у рамку головою.

Утім, надалі на полі запанувало затишшя. "Верес" не надто рвався вперед, маючи перевагу двох м'ячів, а в команди Віталія Пономарьова геть не клеїлося попереду. Не змогли львів'яни влаштувати й фінального штурм володінь господарів і заслужено програли.

Перемога дозволила "Вересу" обійти" Рух" у турнірній таблиці елітного дивізіону. Обидві команди набрали по 15 очок, а випереджають "жовто-чорних" рівняни за додатковими показниками. Колектив Шандрука піднявся на 8-ме місце.