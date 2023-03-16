"Шахтар" зазнав повного фіаско з "Фейєнордом" і вилетів із Ліги Європи

Ліга Європи, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Фейєнорд" – "Шахтар" – 7:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Хіменес, 9, Кьокчю, 24, 38 (пенальті), Ідріссі, 49, 60, Джаханбахш, 64, Даніло, 67 – Келсі, 87

Стартовий натиск господарів став успішним. Нідерландський гранд повів у рахунку вже на 9-й хвилині. Це Хіменес отримав передачу в межах штрафного, обіграв кількох оборонців і пробив повз Трубіна.

До середини тайму кіпер "гірників" ще двічі врятував "Шахтар". Спершу він вчасно зреагував на простріл Лопеса, а згодом перевів на кутовий небезпечний удар Ідріссі. Та на 24-й хвилині не врятував і Трубін – оборонці вітчизняного гранда залишили Кьокчю наодинці поблизу воріт, а той спокійно пробив низом у дальній кут.

Пропустивши вдруге, "гірники" великими силами пішли вперед. Активна гра в атаці на цьому відрізку зустрічі цілком могла завершитися бодай одним голом "Шахтаря" у відповідь. Ось Зубков претендував на пенальті після контакту з оборонцем "Фейєнорда", але свисток арбітра промочав. Натомість після дальнього пострілу Судакова м'яч струсонув поперечину.

Проте, перед перервою "Гордість Півдня" забила втретє і фактично закрила гру. Конопля зіграв рукою у власній карній зоні та привіз одинадцятиметровий. До позначки підійшов Кьокчю і розвів м'яч та Трубіна по різних кутах.

Та на цьому муки "гірників" не завершилися. Після перерви до справи взявся Ідріссі. Вінгер роттердамців оформив дубль за якихось 11 хвилин. Забиті м'ячі марокканця вельми схожі – двічі він із середньої дистанції красиво закрутив сферу в дальній кут.

Не стали межею і п'ять голів. Ще до 70-ї хвилини "Фейєнорд" зробив рахунок геть непристойним. На 64-й наважився на удар Джаханбахш і влучив прямісінько в нижній кут воріт Трубіна. А ще за три хвилини Даніло більярдним пострілом від стійки з лінії штрафного змусив кіпера "Шахтаря" всьоме дістати м'яч із сітки...

Лише за рахунку 7:0 на власну користь роттердамці сяк-так заспокоїлися. "Гордість Півдня" спокійно контролювала м'яч, викликаючи овації трибун десятком передач у центрі поля. Натомість шокований український гранд упродовж тривалого часу навіть не міг організувати якийсь натяк на пресинг.

У фінальні десять хвилин "гірники" таки трохи оговталися. Більше того, команда Ігора Йовічевіча навіть спромоглася оформити гол престижу. Це Келсі втік на побачення з воротарем після розкішної передачі Матвієнка з глибини поля і холоднокровно реалізував свій момент.

Більше цифри на табло не змінилися. "Шахтар" останнім із українських команд покинув єврокубки 2022/23. "Фейєнорд" натомість продовжить боротьбу за трофей Ліги Європи в чвертьфіналі.