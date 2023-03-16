"Шахтер" потерпел полное фиаско с "Фейеноордом" и вылетел из Лиги Европы

Лига Европы, 1/8 финала, ответные матчи

"Фейеноорд" – "Шахтер" – 7:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Хименес, 9, Кекчю, 24, 38 (пенальти), Идрисси, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данило, 67 – Келси, 87

Стартовое давление хозяев стало успешным. Нидерландский гранд повел в счете уже на 9-й минуте. Это Хименес получил передачу в пределах штрафной, обыграл нескольких защитников и пробил мимо Трубина.

К середине тайма кипер "горняков" еще дважды спас "Шахтер". Сначала он вовремя среагировал на прострел Лопеса, а затем перевел на угловой опасный удар Идрисси. Но на 24-й минуте не спас и Трубин – защитники отечественного гранда оставили Кекчю наедине у ворот, а тот спокойно пробил низом в дальний угол.

Пропустив второй раз, "горняки" большими силами пошли вперед. Активная игра в атаке на этом отрезке встречи вполне могла завершиться хотя бы одним ответным голом "Шахтера". Вот Зубков претендовал на пенальти после контакта с защитником "Фейеноорда", но свисток арбитра промочал. После дальнего же выстрела Судакова мяч встряхнул перекладину.

Однако перед перерывом "Гордость Юга" забила в третий раз и фактически закрыла игру. Конопля сыграл рукой в собственной штрафной зоне и привез одиннадцатиметровый. К отметке подошел Кекчю и развел мяч и Трубина по разным углам.

Но на этом мучения "горняков" не завершились. После перерыва за дело взялся Идрисси. Вингер роттердамцев оформил дубль за каких-то 11 минут. Забитые мячи марокканца очень похожи – дважды он со средней дистанции красиво закрутил сферу в дальний угол.

Не стали пределом и пять голов. Еще до 70-й минуты "Фейеноорд" сделал счет совсем неприличным. На 64-й решился на удар Джаханбахш и попал прямо в нижний угол ворот Трубина. А еще три минуты спустя Данило бильярдным выстрелом от штанги с линии штрафной заставил кипера "Шахтера" в седьмой раз достать мяч из сетки...

Лишь при счете 7:0 в свою пользу роттердамцы кое-как успокоились. "Гордость Юга" спокойно контролировала мяч, вызывая овации трибун десятком передач в центре поля. В то же время шокированный украинский гранд долгое время даже не мог организовать какой-то намек на прессинг.

В финальные десять минут "горняки" немного оправились. Более того, команда Игора Йовичевича даже смогла оформить гол престижа. Это Келси убежал на свидание с вратарем после роскошной передачи Матвиенко из глубины поля и хладнокровно реализовал свой момент.

Больше цифры на табло не изменились. "Шахтер" последним из украинских команд покинул еврокубки 2022/23. "Фейеноорд" же продолжит борьбу за трофей Лиги Европы в четвертьфинале.