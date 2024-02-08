"Шахтар" завершив зимові збори нічиєю з "Лехією"
Донецький "Шахтар" розійшовся миром із "Лехією" з польського Гданська в спарингу на тренувальних зборах у Туреччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Контрольний матч
"Шахтар" – "Лехія" – 1:1
Голи: Зубков, 65 – Сезоненко, 78
Після спокійного старту зустрічі команди обмінялися моментами після екватору тайму. Нойгебауер упіймав шанс, коли Різник не встигав зреагувати на удар, але м'яч просвистів поруч зі стійкою. У відповідь Криськів пробив повз ворота після пасу Сікана.
Останній ще двічі нагнітав небезпеку біля володінь Сарнавського до перерви. Спершу він намагався у падінні замкнути простріл Азарові, та трохи не встиг. А згодом гол нападника головою арбітр скасував через сумнівний фол українця.
Спокійно минув і дебют другої половини. Лише на 60-й хвилині Нойгебауер ледь не пробив Різника з власної половини поля – м'яч дивом оминув площину воріт. Зате "Шахтар" відповів голом. Це Зубков узяв ініціативу на себе, ввійшов у штрафний і правою відправив м'яч у дальній кут.
Утім, "Лехія" швидко прийшла до тями після пропущеного м'яча. Ось Різник парирував підступний удар З'явінського. Однак, із пострілом Сезоненка не впорався і він – молодий нападник переправив у порожні ворота передачу того ж З'явінського після проходу флангом.
На більше команди не спромоглися. Отже, останній спаринг зими "Шахтар" звів унічию. Відновлять сезон "гірники" 15 лютого першим матчем плей-офф Ліги Європи проти французького "Марселя".
Стартовий склад "Шахтаря": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові – Криськів, Судаков – Зубков, Бондаренко, Кевін – Сікан
До слова, раніше "Шахтар" розтрощив туркменський "Аркадаг" у контрольному поєдинку.
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