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"Шахтер" завершил зимние сборы ничьей с "Лехией"

Анталья, Четверг 08 февраля 2024 18:25
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"Шахтер" завершил зимние сборы ничьей с "Лехией" Фото: Александр Зубков открыл счет в поединке (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" разошелся миром с "Лехией" из польского Гданьска в спарринге на тренировочном сборе в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Шахтер" – "Лехия" – 1:1

Голы: Зубков, 65 – Сезоненко, 78

После спокойного старта встречи команды обменялись моментами после экватора тайма. Нойгебауэр поймал шанс, когда Ризнык не успевал среагировать на удар, но мяч просвистел рядом со штангой. В ответ Крыськив пробил мимо ворот после паса Сикана.

Последний еще дважды нагнетал опасность у владений Сарнавского до перерыва. Сначала он пытался в падении замкнуть прострел Азарови, но немного не успел. А впоследствии гол нападающего головой арбитр отменил из-за сомнительного фола украинца.

Спокойно прошел и дебют второй половины. Лишь на 60-й минуте Нойгебауэр едва не пробил Ризныка из собственной половины поля – мяч чудом обошел створку ворот. Зато "Шахтер" ответил голом. Это Зубков взял инициативу на себя, вошел в штрафную и правой отправил мяч в дальний угол.

Впрочем, "Лехия" быстро пришла в себя после пропущенного мяча. Вот Ризнык парировал коварный удар Зьявинского. Однако с выстрелом Сезоненко не справился и он – молодой нападающий переправил в пустые ворота передачу того же Зьявинского после прохода по флангу.

На большее команды не сподобились. Итак, последний спарринг зимы "Шахтер" свел вничью. Возобновят сезон "горняки" 15 февраля первым матчем плей-офф Лиги Европы против французского "Марселя".

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Крыськив, Судаков – Зубков, Бондаренко, Кевин – Сикан

К слову, ранее "Шахтер" разбил туркменский "Аркадаг" в контрольном поединке.

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