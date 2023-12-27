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"Шахтар" запропонував новий контракт забутій зірці: він не грав в УПЛ два роки

Фото: "Гірники" розраховують на Педрінью навесні (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Менеджмент донецького "Шахтаря" прагне втримати в команді атакувального півзахисника Педрінью. Останнім часом він захищав кольори бразильського "Атлетіко Мінейро" на правах оренди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на No Ataque.

25-річний латиноамериканець належить "гірникам", хоча поїхав із України після повномасштабного вторгнення РФ. Контракт легіонера з вітчизняним грандом чинний до літа 2025-го.

"Шахтар" зібрався повернути Педрінью до своїх лав. "Гірники" надалі не планують віддавати хавбека в оренди. Натомість планують переконати його повернутися до виступів у Прем'єр-лізі з новою угодою на покращених умовах.

Педрінью перебрався в "Шахтар" влітку 2021 року з лісабонської "Бенфіки". Чемпіон України тоді віддав за нього 18 млн євро. У складі "гірників" відіграв осінню частину сезону (19 матчів, 4 голи, 3 асисти) та повернувся на батьківщину.

Сезон-2023 Педрінью провів посередньо – 34 поєдинки за "Атлетіко Мінейро" в усіх турнірах, у яких віддав 3 результативні передачі. "Півники" здобули бронзові медалі Серії А, вилетіли в 1/8 фіналу Копа Лібертадорес від "Палмейраса" та стали чемпіоном штату Мінейро.

До слова, раніше "Шахтар" отримав суперника в плей-офф Ліги Європи за результатами жеребкування.

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