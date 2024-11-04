"Шахтар" – "Янг Бойз": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна .

Матч "Шахтар" – "Янг Бойз" відбудеться в німецькому Гельзенкірхені 6 листопада. Поєдинок прийме "Фельтінс-Арена". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Фахівці контори Favbet визначили фаворитом поєдинку "гірників". На перемогу команди Маріно Пушіча заклали коефіцієнт 2,07. Тим часом потенційний успіх "бджіл" оцінили балом 3,55. На підсумкову нічию запропонували схожий кеф 3,65.

Любителі полоскотати нерви можуть закластися на конкретний рахунок. Наприклад, на впевнену перемогу "Шахтаря" (2:0) коефіцієнт склав солідні 10,50. Нетиповою ідеєю буде ставка на те, що гол у перші чверть години виявиться останнім у матчі з кефом 17,50.

Австрійці з Bwin підготували схожі цифри. Коефіцієнт на перемогу "гірників" склав 2,05. Імовірна перемога "Янг Бойз" запропонована з балом 3,40. Нічия – найменш вірогідний підсумок протистояння з кефом 3,60.

Сміливою буде ставка на голи обох команд у кожному з таймів із коефіцієнтом 9,75. Персональні фанати Георгія Судакова розглянуть варіант закластися на мінімум дубль свого улюбленця з перспективним кефом 12,00.

"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2024/25

Команда Пушіча розпочала виступи з основного раунду турніру. "Гірники" гарантовано зіграють 8 матчів – по чотири вдома та на виїзді.

У стартовому турі "Шахтар" розійшовся миром із італійською "Болоньєю" (0:0), а Судаков не реалізував одинадцятиметровий. Далі чемпіон України зазнав розгрому від "Аталанти" з Бергамо (0:3). Натомість в 3-му турі "гірники" мінімально поступилися лондонському "Арсеналу".

Після "Янг Бойз" на "Шахтар" чекають домашні поєдинки проти мюнхенської "Баварії" та французького "Бреста". У гостях же підопічні Пушіча зустрінуться з нідерландським ПСВ і дортмундською "Боруссією".