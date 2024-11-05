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"Шахтар" – "Янг Бойз": хто полетів до Німеччини на матч Ліги чемпіонів

Фото: "Гірники" перед протистоянням із "Арсеналом" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб донецького "Шахтаря" на чолі з Маріно Пушічем узяв на поєдинок 4-го туру загального раунду Ліги чемпіонів проти швейцарського "Янг Бойз" 27 футболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Шахтар" – "Янг Бойз" відбудеться в німецькому Гельзенкірхені 6 листопада. Поєдинок прийме "Фельтінс-Арена". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

"Гірники" прибули до Німеччини в понеділок увечері. До Дюссельдорфа чемпіон України дістався звичним шляхом. Зі Львова команда поїхала автобусом у польський Жешув, а звідти чартером прилетіла в Північний Рейн-Вестфалію.

У порівнянні з поєдинком проти лондонського "Арсенала" в списку відсутній Мар'ян Швед. Українець не виходив на поле в складі "Шахтаря" з кінця вересня, а в двох останніх матчах чемпіонату України не потрапив до заявки команди. Загалом вінгер провів усього 51 хвилину в нинішньому сезоні.

Список футболістів "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти "Янг Бойз" 6 листопада:

Воротарі: Різник, Твардовський, Фесюн, Пузанков

Захисники: Франьїч, Бондар, Педро Енріке, Азарові, Тобіас, Грам, Матвієнко, Конопля, Фарина

Півзахисники: Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон

Нападники: Траоре, Сікан, Егіналдо

 

 

"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2024/25

Чемпіон України розпочав турнір із основного раунду. Загалом підопічні Маріно Пушіча зіграють 8 матчів.

У трьох стартових турах "гірники" набрали 1 очко. Після нульової нічиєї з італійською "Болоньєю" донеччани зазнали двох поразок – від "Аталанти" з Бергамо (0:3) та лондонського "Арсенала" (0:1). Поєдинок проти "Янг Бойз" стане другим домашнім для "Шахтаря".

У німецькому Гельзенкірхені "гірники" зіграють ще два матчі – проти мюнхенської "Баварії" та французького "Бреста". На виїзді команда Пушіча протистоятиме нідерландському ПСВ і дортмундській "Боруссії". Для виходу в наступний етап треба набрати орієнтовно 10 пунктів.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Янг Бойз" зразка сезону 2024/25.

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