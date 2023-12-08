"Шахтар" впевнено здолав "Верес" і зимуватиме за межами топ-3 Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Шахтар" – "Верес" – 2:0

Голи: Сезар, 14 (автогол), Зубков, 69

Нереалізований пенальті: Зубков, 51 (Ш)

"Гірники" з перших хвилин перейшли на половину поля гостей. Не забарилися і моменти – на 8-й хвилині Сікан пробив у руки воротарю після пасу Криськіва. А на 16-й "Шахтар" повів у рахунку, коли той же Криськів із рикошетом від Сезара замкнув простріл Зубкова.

Останній міг подвоїти перевагу чемпіона в середині тайму, але з його пострілом у ближній кут упорався Паст. Згодом "гірники", вочевидь, свідомо віддали м'яч "Вересу". Проте, рівняни до кінця першої половини так і не спромоглися організувати справжній момент.

Зате цілком могли пропустити на старті другої 45-хвилинки. Та гостям до певного часу фартило. Спершу Зубков не реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. Далі гол Сікана скасували через офсайд. Ще один випад форварда вчасно заблокував Сезар.

Та другий гол "Шахтаря" відверто назрів. Справжнім шедевром за невдалий пенальті реабілітувався Зубков. Простріл Гочолейшвілі винесли саме на українця, а той з відскоку розкішно закрутив у дальній верхній кут – 2:0.

"Гірники" могли довести рахунок до розгромного. Свої нагоди змарнували Келсі (тричі) та Егіналдо. Зрештою, і двох забитих м'ячів команді Маріно Пушіча вистачило для комфортної перемоги. "Шахтар" набрав 31 очко та до весни буде на 4-й сходинці УПЛ. "Верес" же набрав усього 12 пунктів і йде на 14-й позиції.