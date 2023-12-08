"Шахтер" уверенно одолел "Верес" и будет зимовать за пределами топ-3 Премьер-лиги

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Шахтер" – "Верес" – 2:0

Голы: Сезар, 14 (автогол), Зубков, 69

Нереализованный пенальти: Зубков, 51 (Ш)

"Горняки" с первых минут перешли на половину поля гостей. Не заставили себя ждать и моменты – на 8-й минуте Сикан пробил в руки вратарю после паса Крыськива. А на 16-й "Шахтер" повел в счете, когда тот же Крыськив с рикошетом от Сезара замкнул прострел Зубкова.

Последний мог удвоить преимущество чемпиона в середине тайма, но с его выстрелом в ближний угол справился Паст. Впоследствии "горняки", очевидно, сознательно отдали мяч "Вересу". Однако ровенчане до конца первой половины так и не смогли организовать настоящий момент.

Зато вполне могли пропустить на старте второй 45-минутки. Но гостям до поры до времени везло. Сначала Зубков не реализовал одиннадцатиметровый рукой за игру. Дальше гол Сикана отменили из-за офсайда. Еще один выпад форварда вовремя заблокировал Сезар.

Но второй гол "Шахтера" откровенно назрел. Настоящим шедевром за неудачный пенальти реабилитировался Зубков. Прострел Гочолейшвили вынесли именно на украинца, а тот с отскока роскошно закрутил в дальний верхний угол – 2:0.

"Горняки" могли довести счет до разгромного. Свои возможности упустили Келси (трижды) и Эгиналдо. В конце концов и двух забитых мячей команде Марино Пушича хватило для комфортной победы. "Шахтер" набрал 31 очко и до весны будет на 4-й строчке УПЛ. "Верес" же набрал всего 12 пунктов и идет на 14-й позиции.