"Шахтар" впевнено здолав "Брест" та оформив другу перемогу в Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів, основний раунд, 7-й тур

"Шахтар" – "Брест" – 2:0

Голи: Кевін, 18, Судаков, 37 (пенальті)

"Шахтар" розпочав матч дуже активно, створивши першу небезпеку біля французьких воріт вже на 7-й хвилині. Марлон після прострілу Егіналду мав чудову нагоду відкрити рахунок. Бразилець зіграв дотепно, намагаючись підправити м'яч п'ятою – не вистачило кількох сантиметрів.

Але гол назрівав і стався через десять хвилин. Після грубої помилки Шардонне Кевін утік на побачення з голкіпером "Бреста" Бізотом і холоднокровно його переграв.

Взагалі у перші півгодини поєдинку "Шахтар" повністю домінував. "Брест" подумував лише про захист. Жодної небезпеки біля воріт Різника за цей час не виникло.

На 37-й хвилині чемпіони України заробили пенальті. Судаков розрізним пасом вивів Азарова віч-на-віч з Бізотом і воротар зніс захисника "гірників". Сам Судаков взявся виконувати вирок і холоднокровно, ударом паненкою подвоїв перевагу "Шахтаря".

Після перерви "Брест" активно намагався повернутися у гру. Тренер французів повністю змінив атакувальну ланку команди. Але "гірники" спокійно контролювали ситуацію. Граючи вже другим номером, "Шахтар" створював більш гострі моменти. Зокрема, на початку тайму небезпечно пробив Судаков. А вже ближче до до кінця гри Бізот далеко вийшов у поле, залишивши ворота порожніми. Але "гірники" цією панікою у стані суперника не скористались.

"Брест" один раз серйозно потривожив Різника, коли на 79-й хвилині Перейра небезпечно виконав штрафний. Голкіпер "Шахтаря" записав на свій рахунок черговий диво-сейв.

Французи не пішли ва-банк, не влаштували штурм воріт "гірників" на останніх хвилинах. Футболісти обох команд чітко усвідомили, що результат був зроблений ще у першому таймі. І дограли матч без зайвих нервів. У компенсований час "гірники" навіть забили втретє. Але суддя гол Зубкова відминив, угледівши порушення правил.

"Шахтар" набрав 7 очок у ЛЧ та піднявся в таблиці на 27-му сходинку. До топ-24 поки бракує одного залікового балу. Але більш ясною картина стане, коли завершаться всі матчі сьомого туру.