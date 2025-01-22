"Шахтер" уверенно одолел "Брест" и оформил вторую победу в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, основной раунд, 7-й тур

"Шахтер" - "Брест" - 2:0

Голы: Кевин, 18, Судаков, 37 (пенальти)

"Шахтер" начал матч очень активно, создав первую опасность у французских ворот уже на 7-й минуте. Марлон после прострела Эгиналду имел прекрасную возможность открыть счет. Бразилец сыграл остроумно, пытаясь подправить мяч пяткой - не хватило нескольких сантиметров.

Но гол назревал и случился через десять минут. После грубой ошибки Шардонне Кевин убежал на свидание с голкипером "Бреста" Бизотом и хладнокровно его переиграл.

Вообще в первые полчаса поединка "Шахтер" полностью доминировал. "Брест" думал только о защите. Никакой опасности у ворот Ризныка за это время не возникло.

На 37-й минуте чемпионы Украины заработали пенальти. Судаков разрезным пасом вывел Азарова один на один с Бизотом и вратарь снес защитника "горняков". Сам Судаков взялся исполнять приговор и хладнокровно, ударом паненкой удвоил преимущество "Шахтера".

После перерыва "Брест" активно пытался вернуться в игру. Тренер французов полностью сменил атакующее звено команды. Но "горняки" спокойно контролировали ситуацию. Играя уже вторым номером, "Шахтер" создавал более острые моменты. В частности, в начале тайма опасно пробил Судаков. А уже ближе к концу игры Бизот далеко вышел в поле, оставив ворота пустыми. Но "горняки" этой паникой в стане соперника не воспользовались.

"Брест" один раз серьезно потревожил Ризныка, когда на 79-й минуте Перейра опасно исполнил штрафной. Голкипер "Шахтера" записал на свой счет очередной чудо-сейв.

Французы не пошли ва-банк, не устроили штурм ворот "горняков" на последних минутах. Футболисты обеих команд четко осознали, что результат был сделан еще в первом тайме. И доиграли матч без лишних нервов. В компенсированное время "горняки" даже забили в третий раз. Но судья гол Зубкова отменил, усмотрев нарушение правил.

"Шахтер" набрал 7 очков в ЛЧ и поднялся в таблице на 27-ю строчку. До топ-24 пока не хватает одного зачетного балла. Но более ясной картина станет, когда завершатся все матчи седьмого тура.