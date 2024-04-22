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"Шахтар" вольовою перемогою над "Зорею" закрив тур Прем'єр-ліги

Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" переміг луганську "Зорю" у 25-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Шахтар" – "Зоря" – 2:1

Голи: Егіналдо, 72, Сікан, 87 – Бондар, 51 (автогол)

Вилучення: Сапутін, 90 (З, пряма червона картка)

 

Зі стартових хвилин "гірники" розпочали пошуки підходів до володінь Сапутіна. До екватору таймі підопічні Маріно Пушіча створили цілу низку моментів. Бондаренко з рикошетом пробив повз стійку після закидання, Судаков влучив у голкіпера, а потім воротар "Зорі" ще й потягнув постріл Траоре під поперечину.

Новий спалах активності "Шахтаря" припав на кінцівку першої половини. "Гірники" били з різної відстані. Зокрема, удар Азарові з лінії штрафного пролетів над воротами, випад Невертона головою пройшов повз ворота, а Бондаренко після перехоплення не поцілив у ближній кут.

За таке марнотратство "Зоря" покарала чемпіона на старті другої 45-хвилинки. Бондар програв боротьбу Ндуру, той перевів праворуч на Кирюханцева, який віддав у центр на Антюха. Останній пробив головою, а м'яч, зачепивши Бондаря, влетів у ворота "гірників".

Тут же Антюх ледь не подвоїв перевагу луганців, але пробив над воротами після переведення Яцика. Утім, "Шахтар" швидко прийшов до тями та почав "вантажити" м'яч у штрафний команди Юрія Коваля. Ось Матвієнко з-за меж штрафного відправив м'яч над дев'яткою, Гомес теж пробив вище воріт, а Бондаренко після стінки розім'яв Сапутіна.

Відігралися "гірники" на 72-й хвилині. Гол організував бразильський дует "Шахтаря" – Кевін подав із лівого флангу, а Егіналдо влучно зіграв головою. Сапутін виручити луганський колектив у цій ситуації вже не зміг.

"Зоря" спробувала відвести гру подалі власних воріт. Хлопці Коваля навіть змарнували нагоди під завісу зустрічі, коли Різник потягнув постріл Яцика з дистанції, а потім ще й парирував удар Антюха після кутового. Та останнє слово виявилося за лідером першості – Сікан перед лінією воротарського зіграв головою після чергового навісу Кевіна та встановив остаточний результат поєдинку.

До слова, напередодні "Динамо" впевнено переграло "Полісся" у столиці.

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