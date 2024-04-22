"Шахтер" волевой победой над "Зарей" закрыл тур Премьер-лиги

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Шахтер" – "Заря" – 2:1

Голы: Эгиналдо, 72, Сикан, 87 – Бондарь, 51 (автогол)

Удаление: Сапутин, 90 (З, прямая красная карточка)

Со стартовых минут "горняки" начали поиски подходов к владениям Сапутина. К экватору тайма подопечные Марино Пушича создали целый ряд моментов. Бондаренко с рикошетом пробил мимо штанги после заброса, Судаков попал в голкипера, а затем вратарь "Зари" еще и потянул выстрел Траоре под перекладину.

Новая вспышка активности "Шахтера" пришлась на концовку первой половины. "Горняки" били с разного расстояния. В частности, удар Азарови с линии штрафной пролетел выше ворот, выпад Невертона головой прошел мимо ворот, а Бондаренко после перехвата не попал в ближний угол.

За такое расточительство "Заря" наказала чемпиона на старте второй 45-минутки. Бондарь проиграл борьбу Ндуру, тот перевел направо на Кирюханцева, отдавшего в центр на Антюха. Последний пробил головой, а мяч, задев Бондаря, влетел в ворота "горняков".

Тут же Антюх едва не удвоил преимущество луганчан, но пробил выше ворот после перевода Яцыка. Впрочем, "Шахтер" быстро пришел в себя и начал "грузить" мяч в штрафную команды Юрия Коваля. Вот Матвиенко из-за пределов штрафной отправил мяч над девяткой, Гомес тоже пробил выше ворот, а Бондаренко после стенки размял Сапутина.

Отыгрались "горняки" на 72-й минуте. Гол организовал бразильский дуэт "Шахтера" – Кевин подал с левого фланга, а Эгиналдо метко сыграл головой. Сапутин выручить луганский коллектив в этой ситуации уже не смог.

"Заря" попыталась отвести игру подальше от собственных ворот. Ребята Коваля даже упустили возможности под занавес встречи, когда Ризнык потянул выстрел Яцыка с дистанции, а потом еще и парировал удар Антюха после углового. Но последнее слово оказалось за лидером первенства – Сикан перед линией вратарской сыграл головой после очередного навеса Кевина и установил окончательный результат поединка.