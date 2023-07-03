"Шахтар" визначився з новим тренером: хто тренуватиме чемпіонів України

53-річний тренер очолив "гірників" перед новим сезоном.На містку вітчизняного гранда він замінив Ігора Йовічевіча.

Ван Леувен перебрався в "Шахтар" із лав "Зорі". У попередньому сезоні він привів луганців до бронзових нагород чемпіонату України. "Зоря" нідерландця до останнього претендувала на місце в кваліфікації Ліги чемпіонів, але поступилася за набраними очками "Дніпру-1".

У літописі "гірників" ван Леувен став 36-м тренером. У новітній історії команди нідерландський фахівець – 9-й іноземець на чолі "Шахтаря". Контракт із донеччанами він уклав до червня 2025 року.

Хто такий Патрік ван Леувен

Уродженець Ассена, після нетривалої ігрової кар'єри обрав шлях функціонера. Був координатором академії роттердамського "Фейєнорда" в 2000-2006 рр.

У 2007 році вперше опинився в "Шахтарі". Упродовж семи років нідерландець керував молодіжним сектором клубу в статусі координаторі та директора академії. Пізніше був спортивним директором алматинського "Кайрата" та "Маккабі" з Тель-Авіва.

У 2020-2021 рр. був в. о. головного тренера ізраїльського гранда, а потім повноцінно очолив "Маккабі". Здобув із тель-авівцями Кубок Ізраїлю, а перед сезоном 2022/23 став головним тренером "Зорі".