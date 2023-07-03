"Шахтар" визначився з новим тренером: хто тренуватиме чемпіонів України

Нідерландський фахівець Патрік ван Леувен обійняв вакантну посаду керманича донецького "Шахтаря". У минулому сезоні він працював на чолі луганської "Зорі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
53-річний тренер очолив "гірників" перед новим сезоном.На містку вітчизняного гранда він замінив Ігора Йовічевіча.
Ван Леувен перебрався в "Шахтар" із лав "Зорі". У попередньому сезоні він привів луганців до бронзових нагород чемпіонату України. "Зоря" нідерландця до останнього претендувала на місце в кваліфікації Ліги чемпіонів, але поступилася за набраними очками "Дніпру-1".
У літописі "гірників" ван Леувен став 36-м тренером. У новітній історії команди нідерландський фахівець – 9-й іноземець на чолі "Шахтаря". Контракт із донеччанами він уклав до червня 2025 року.
Уродженець Ассена, після нетривалої ігрової кар'єри обрав шлях функціонера. Був координатором академії роттердамського "Фейєнорда" в 2000-2006 рр.
У 2007 році вперше опинився в "Шахтарі". Упродовж семи років нідерландець керував молодіжним сектором клубу в статусі координаторі та директора академії. Пізніше був спортивним директором алматинського "Кайрата" та "Маккабі" з Тель-Авіва.
У 2020-2021 рр. був в. о. головного тренера ізраїльського гранда, а потім повноцінно очолив "Маккабі". Здобув із тель-авівцями Кубок Ізраїлю, а перед сезоном 2022/23 став головним тренером "Зорі".
До слова, раніше оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.
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