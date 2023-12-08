"Шахтар" визначився з домівкою в єврокубках на наступний рік

"Фолькспаркштадіон" залишиться домівкою "гірників" у єврокубках в другій половині сезону 2023/24. Чемпіон України переїхав до Німеччини на старті сезону після року виступів на Стадіоні Війська Польського у Варшаві.

"Шахтар" розпочав реалізацію квитків на перший єврокубковий поєдинок у 2024 році. Ціни на перепустки стартують від 20 євро, а VIP-категорії – 298 євро. Спершу квитки будуть доступні для купівлі власникам абонементів "гірників" і німецького "Гамбурга".

Наразі "Шахтар" гарантував виступи навесні в єврокубках загалом. У фінальному ж турі групового етапу Ліги чемпіонів визначиться доля команди Маріно Пушіча. У разі перемоги над "Порту" донеччани зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у випадку поразки від португальських "драконів" – у плей-офф Ліги Європи.

Що відомо про "Фолькспаркштадіон"

Збудована в 1951-1953 рр. арена. Реконструкція, що коштувала орієнтовно 100 млн євро, відбулася в 1998 році.

Стадіон прийняв 5 матчів ЧС-2006. Зокрема, там двічі грала збірна України. "Синьо-жовті" спершу розгромили Саудівську Аравію (4:0) на груповому етапі, а потім поступилися збірній Італії (0:3) в чвертьфіналі Мундіалю. Арена готується прийняти Євро-2024.

У 2009 році поруч зі стадіоном відкрили спеціальне кладовище на 500 місць. Там уболівальники "Гамбурга" можуть придбати ділянку для поховання, щоб навіть після смерті бути поруч із улюбленою командою.