"Шахтер" определился с домом в еврокубках на следующий год

"Фолькспаркштадион" останется домом "горняков" в еврокубках во второй половине сезона 2023/24. Чемпион Украины переехал в Германию на старте сезона после года выступлений на Стадионе Войска Польского в Варшаве.

"Шахтер" приступил к реализации билетов на первый еврокубковый поединок в 2024 году. Цены на пропуски стартуют от 20 евро, а VIP-категории – 298 евро. Сначала билеты будут доступны для покупки владельцам абонементов "горняков" и немецкого "Гамбурга".

"Шахтер" гарантировал выступления весной в еврокубках в целом. В финальном туре группового этапа Лиги чемпионов определится судьба команды Марино Пушича. В случае победы над "Порту" дончане сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, в случае поражения от португальских "драконов" – в плей-офф Лиги Европы.

Что известно о "Фолькспаркштадионе"

Построенная в 1951–1953 гг. арена. Реконструкция, стоившая ориентировочно 100 млн евро, состоялась в 1998 году.

Стадион принял 5 матчей ЧМ-2006. В частности, там дважды играла сборная Украины. "Сине-желтые" сначала разгромили Саудовскую Аравию (4:0) на групповом этапе, а затем уступили сборной Италии (0:3) в четвертьфинале Мундиаля. Арена готовится принять Евро-2024.

В 2009 году рядом со стадионом открыли специальное кладбище на 500 мест. Там болельщики "Гамбурга" могут приобрести участок для захоронения, чтобы даже после смерти быть рядом с любимой командой.