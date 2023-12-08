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"Шахтер" определился с домом в еврокубках на следующий год

Фото: Лоно "Фолькспаркштадиона" в Гамбурге (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент донецкого "Шахтера" решил продолжить выступления в европейских турнирах весной на футбольной арене в немецком Гамбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Фолькспаркштадион" останется домом "горняков" в еврокубках во второй половине сезона 2023/24. Чемпион Украины переехал в Германию на старте сезона после года выступлений на Стадионе Войска Польского в Варшаве.

"Шахтер" приступил к реализации билетов на первый еврокубковый поединок в 2024 году. Цены на пропуски стартуют от 20 евро, а VIP-категории – 298 евро. Сначала билеты будут доступны для покупки владельцам абонементов "горняков" и немецкого "Гамбурга".

"Шахтер" гарантировал выступления весной в еврокубках в целом. В финальном туре группового этапа Лиги чемпионов определится судьба команды Марино Пушича. В случае победы над "Порту" дончане сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, в случае поражения от португальских "драконов" – в плей-офф Лиги Европы.

Что известно о "Фолькспаркштадионе"

Построенная в 1951–1953 гг. арена. Реконструкция, стоившая ориентировочно 100 млн евро, состоялась в 1998 году.

Стадион принял 5 матчей ЧМ-2006. В частности, там дважды играла сборная Украины. "Сине-желтые" сначала разгромили Саудовскую Аравию (4:0) на групповом этапе, а затем уступили сборной Италии (0:3) в четвертьфинале Мундиаля. Арена готовится принять Евро-2024.

В 2009 году рядом со стадионом открыли специальное кладбище на 500 мест. Там болельщики "Гамбурга" могут приобрести участок для захоронения, чтобы даже после смерти быть рядом с любимой командой.

К слову, ранее "Шахтер" обыграл "Антверпен" дома и обеспечил еврокубки весной.

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