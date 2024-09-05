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"Шахтар" відпустив легіонера в рідний клуб

Фото: Став Лемкін поїхав на Близький Схід (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної Ізраїлю Став Лемкін змінив донецький "Шахтар" на "Маккабі" з Тель-Авіва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний центрбек не входить в плани тренерського штабу "гірників", принаймні тимчасово. Він продовжить кар'єру на батьківщині.

Лемкін орендований "Маккабі" на весь сезон. Клуби домовилися про право першочергового викупу оборонця. У старій-новій команді він виступатиме під 4-м номером. "Жовті дияволи" нібито виграли конкуренцію за ізраїльтянина в белградського "Партизана".

Лемкін виховувався в структурі "Маккабі", але на дорослому рівні дебютував у складі сусідів із "Хапоеля". До лав "Шахтаря" він перебрався влітку торік за орієнтовно 850 тисяч євро. Утім, у складі "гірників" провів усього 5 матчів у всіх турнірах.

"Шахтар" у сезоні 2024/25

Команда Маріно Пушіча невпевнено стартувала в Прем'єр-лізі. Наразі "гірники" мають в активі 6 очок після п'яти турів.

"Шахтар" розпочав чемпіонат із розгрому полтавської "Ворскли" (5:0). Утім, потім програв житомирському "Поліссю" (0:1), а після мінімальної перемоги над київським "Лівим Берегом" поступився "Олександрії" (3:4). Матч 5-го туру проти "Кривбаса" з Кривого Рогу "гірники" не дограли через тривалу повітряну тривогу.

Незабаром "Шахтар" стартуватиме в основному раунді Ліги чемпіонів. Перший суперник – італійська "Болонья", з якою підопічні Пушіча зустрінуться 18 вересня на виїзді.

До слова, раніше "Шахтар" отримав суперників у Лізі чемпіонів нового формату.

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