UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" відпустив легіонера до Європи

Фото: Гіоргі Гочолейшвілі приміряв футболку "Копенгагена" (fck.dk)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної Грузії Гіоргі Гочолейшвілі змінив донецький "Шахтар" на данський "Копенгаген".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний кавказець продовжить кар'єру в чемпіонаті Данії. У лавах вітчизняного гранда провів 1,5 сезони.

Гочолейшвілі орендований "Копенгагеном" на рік. "Леви" матимуть опцію викупу оборонця. Контракт грузинського виконавця з "Шахтарем" чинний до 31 грудня 2027 року.

"Гірники" підписали Гочолейшвілі в січні 2023-го за 1 млн євро. З тих пір він провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Влітку оборонець їздив на Євро-2024, але не зіграв жодної хвилини за збірну Грузії.

"Шахтар" у міжсезоння-2024

"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону 24 червня. Тренувальні збори тривають в словенському Брдо. На першому етапі керманич команди Пушіч узявся працювати з трьома десятками футболістів.

До лав "Шахтаря" повернулися орендовані виконавці, зокрема атакувальний хавбек Педрінью. Згодом відновили тренувальний процес і задіяні на Євро-2024 гравці. Новачками гранда стали воротар Фесюн, оборонець Грам і хавбек Франьїч.

У липні "гірники" провели кілька спарингів. Новий сезон "Шахтар" мав розпочати поєдинком стартового туру Прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли". Проте, матч перенесли через Олімпійські ігри.

До слова, раніше "Динамо" знищило белградський "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат УкраїниКопенгагенУПЛШахтар