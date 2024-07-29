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"Шахтер" отпустил легионера в Европу

Фото: Гиорги Гочолейшвили примерил футболку "Копенгагена" (fck.dk)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Грузии Гиорги Гочолейшвили сменил донецкий "Шахтер" на датский "Копенгаген".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний кавказец продолжит карьеру в чемпионате Дании. В рядах отечественного гранда провел 1,5 сезона.

Гочелейшвили арендован "Копенгагеном" на год. "Львы" будут иметь опцию выкупа защитника. Контракт грузинского исполнителя с "Шахтером" действует до 31 декабря 2027 года.

"Горняки" подписали Гочолейшвили в январе 2023-го за 1 млн евро. С того времени он провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Летом защитник ездил на Евро-2024, но не сыграл ни минуты за сборную Грузии.

"Шахтер" в межсезонье-2024

"Горняки" начали подготовку к новому сезону 24 июня. Тренировочные сборы продолжаются в словенском Брдо. На первом этапе наставник команды Пушич принялся работать с тремя десятками футболистов.

В ряды "Шахтера" вернулись арендованные исполнители, в том числе атакующий хавбек Педриньо. Вскоре возобновили тренировочный процесс и задействованные на Евро-2024 игроки. Новичками гранда стали вратарь Фесюн, защитник Грам и хавбек Франьич.

В июле "горняки" провели несколько спаррингов. Новый сезон "Шахтер" должен был начать поединком стартового тура Премьер-лиги против полтавской "Ворсклы". Однако матч перенесли из-за Олимпийских игр.

К слову, ранее "Динамо" уничтожило белградский "Партизан" в квалификации Лиги чемпионов.

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