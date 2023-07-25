"Шахтар" віддав зірці молодіжного Євро-2023 культовий номер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу .

Хавбек відмовився від "вісімки", під якою відіграв попередній сезон і літні спаринги. У новий футбольний рік лідер молодіжної збірної України на Євро-2023 входить із новим номером.

Судаков обрав "десятку" для виступів. Номер залишався вільним після зимового переходу Михайла Мудрика в "Челсі". Раніше культову футболку носили знакові для "Шахтаря" фігури – Мораєс, Бернард, Вілліан, Селезньов, Вукіч, Брандао та Ателькін.

У минулому сезоні Судаков провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Прийдешній сезон стане для українця четвертим на дорослому рівні. До структури "гірників" він потрапив у 15 років.

"Шахтар" на старті сезону 2023/24

Захист чемпіонського титулу донецька команда розпочне 29 липня. На виїзді "гірники" зіграють проти харківського "Металіста 1925".

До паузи на матчі збірних у вересні "Шахтар" проведе ще 5 матчів Прем'єр-ліги – проти "Вереса", "Олександрії", "Кривбаса", "Колоса" та "Миная". Восени чемпіон України візьме старт у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Влітку "гірників" очолив Патрік ван Леувен. Із нідерландцем на чолі "Шахтар" зіграв 4 спаринги, зазнавши двох розгромних поразок (АЕК, "Аякс"). Єдину перемогу донеччани здобули над "Утрехтом" (4:2).