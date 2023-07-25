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"Шахтар" віддав середняку УПЛ нападника з досвідом виступів у чемпіонаті Іспанії

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Кривий Ріг, Вівторок 25 липня 2023 13:14
"Шахтар" віддав середняку УПЛ нападника з досвідом виступів у чемпіонаті Іспанії Фото: Данило Гончарук перебрався в "Кривбас" (fckryvbas.com)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" підсилився форвардом Данилом Гончаруком перед стартом нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Шахтар" відпустив 21-річного нападника в чергову оренду. Він став четвертим новачком криворіжців у міжсезоння.

Гончарук орендований "Кривбасом" на сезон 2023/24. Договір із "гірниками" передбачатиме опцію викупу форварда. Для вихованця вітчизняного гранда такий досвід не новий. Раніше він тимчасово виступав за "Маріуполь", а також іспанські колективи нижчих ліг – "Льєйду" та "Ехідо".

Попередній сезон Гончарук провів у Сегунді Федерасьйон – четвертому дивізіоні Іспанії. Там нападник зіграв 9 матчів у складі "Льєйди", в яких забив 1 м'яч. А в другій частині кампанії провів 7 поєдинків за "Ехідо". У біографії форварда також виступи за збірні України U-16, U-17 та U-21.

"Кривбас" перед новим сезоном оформив ще три трансфери. Лави команди Юрія Вернидуба поповнили українці Блізніченко та Кожушко, а також хорват Іліч. Головною ж втратою криворіжців став продаж боснійця Капіча до латвійської "Валмієри" за 500 тисяч євро.

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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