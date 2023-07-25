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"Шахтер" отдал середняку УПЛ нападающего с опытом выступлений в чемпионате Испании

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Кривой Рог, Вторник 25 июля 2023 13:14
"Шахтер" отдал середняку УПЛ нападающего с опытом выступлений в чемпионате Испании Фото: Даниил Гончарук перебрался в "Кривбасс" (fckryvbas.com)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" усилился форвардом Даниилом Гончаруком перед стартом нового сезона в украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Шахтер" отпустил 21-летнего нападающего в очередную аренду. Он стал четвертым новичком криворожцев в межсезонье.

Гончарук арендован "Кривбассом" на сезон 2023/24. Договор с "горняками" будет предусматривать опцию выкупа форварда. Для воспитанника отечественного гранда такой опыт не новый. Ранее он временно выступал за "Мариуполь", а также испанские коллективы низших лиг – "Льейда" и "Эхидо".

Предыдущий сезон Гончарук провел в Сегунде Федерасьон – четвертом дивизионе Испании. Там нападающий сыграл 9 матчей в составе "Льейды", в которых забил 1 мяч. А во второй части кампании провел 7 поединков за "Эхидо". В биографии форварда также выступления за сборные Украины U-16, U-17 и U-21.

"Кривбасс" перед новым сезоном оформил еще три трансфера. Ряды команды Юрия Вернидуба пополнили украинцы Близниченко и Кожушко, а также хорват Илич. Главной же потерей криворожцев стала продажа боснийца Капича в латвийскую "Валмиеру" за 500 тысяч евро.

К слову, ранее собрали пятерку самых громких летних трансферов УПЛ в специальной подборке.

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