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"Шахтар" уклав контракт із лідером команди: покупцям прописали космічні відступні

Фото: Георгій Судаков поки залишиться в лавах "гірників" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної України Георгій Судаков підписав новий договір із донецьким "Шахтарем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний хавбек продовжить виступи в складі чемпіона України. Мотивом вітчизняного гранда до перепідписання угоди, вочевидь, стало бажання вписати в договір клаусулу.

Судаков уклав із "Шахтарем" контракт до 31 грудня 2028 року. Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін опублікував у соцмережах світлину з українцем із лаконічним підписом "150 000 000". Найімовірніше, ця цифра відповідатиме клаусулі півзахисника в новому контракті.

Судаков пробився до першої команди "Шахтаря" восени 2020-го. Загалом хавбек провів 85 матчів за "гірників" у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів і віддав 13 результативних передач. Торік він став чемпіоном України з донеччанами.

"Шахтар" у сезоні 2023/24

Футбольний рік "гірники" розпочали під орудою Патріка ван Леувена. Нідерландець втримався на посаді до середини жовтня і був звільнений через непереконливі виступи команди.

Спершу в. о. головного тренера став легенда клубу Даріо Срна. Згодом керівництво "Шахтаря" знайшло нового постійного керманича команди – Маріно Пушіча. З ним на чолі "гірники" фінішували третіми в групі Ліги чемпіонів і зіграють в плей-офф Ліги Європи проти французького "Марселя".

У чемпіонаті України "Шахтар" набрав 31 очко та з двома матчами в запасі залишається тіньовим лідером першості. Натомість у Кубку України "гірники" пройшли рівненський "Верес" і сумську "Вікторію" (двічі по 3:0).

До слова, раніше склали профайл бразильця Кевіна після трансферу в "Шахтар".

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