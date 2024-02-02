RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" заключил контракт с лидером команды: покупателям прописали космические отступные

Фото: Георгий Судаков пока останется в рядах "горняков" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков подписал новый договор с донецким "Шахтером".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний хавбек продолжит выступления в составе чемпиона Украины. Мотивом отечественного гранда к переподписанию соглашения, очевидно, стало желание вписать в договор клаусулу.

Судаков заключил с "Шахтером" контракт до 31 декабря 2028 года. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин опубликовал в соцсетях фотографию с украинцем с лаконичной подписью "150 000 000". Скорее всего, эта цифра будет соответствовать клаусуле полузащитника по новому контракту.

Судаков пробился в первую команду "Шахтера" осенью 2020-го. В общей сложности хавбек провел 85 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач. В прошлом году он стал чемпионом Украины с дончанами.

"Шахтер" в сезоне 2023/24

Футбольный год "горняки" начали под руководством Патрика ван Леувена. Нидерландец удержался в должности до середины октября и был уволен из-за неубедительных выступлений команды.

Сначала и. о. главным тренером стал легенда клуба Дарио Срна. Впоследствии руководство "Шахтера" нашло нового постоянного наставника команды – Марино Пушича. С ним во главе "горняки" финишировали третьими в группе Лиги чемпионов и сыграют в плей-офф Лиги Европы против французского "Марселя".

В чемпионате Украины "Шахтер" набрал 31 очко и с двумя матчами в запасе остается теневым лидером первенства. В свою очередь в Кубке Украины "горняки" прошли ровненский "Верес" и сумскую "Викторию" (дважды по 3:0).

К слову, ранее составили профайл бразильца Кевина после трансфера в "Шахтер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛШахтерЧемпионат Украины