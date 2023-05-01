"Шахтар" у травні: повний розклад матчів українського гранда

Останній місяць весни буде доволі насиченим для підопічних Ігора Йовічевіча. "Помаранчево-чорні" зіграють 6 офіційних поєдинків упродовж травня.

Розпочнеться місяць для "Шахтаря" 3 травня домашнім матчем української Прем'єр-ліги проти закарпатського "Миная". Усього через три дні після нього "гірники" гостюватимуть в Олександрії у 25-му турі чемпіонаті України.

Натомість 13 травня команда Йовічевіча у Львові проведе номінально виїзний поєдинок проти "Інгульця" з Петрова. На тиждень пізніше відбудеться домашнє протистояння з рівненським "Вересом" (20 травня). А далі впродовж семи днів на "Шахтар" чекають ключові протистояння сезону.

24 травня "гірники" в столиці зустрінуться з луганською "Зорею", яка наразі посідає 3-тє місце в чемпіонаті. Зате 27 травня відбудеться головна битва другого кола – "Шахтар" у Львові прийме "Дніпро-1".

Повний перелік матчів "Шахтаря" у травні:

"Шахтар" – "Минай", 3 травня

"Олександрія" – "Шахтар", 6 травня

"Інгулець" – "Шахтар", 13 травня

"Шахтар" – "Верес", 20 травня

"Зоря" – "Шахтар", 24 травня

"Шахтар" – "Дніпро-1", 27 травня

За сім турів до кінця чемпіонату України 2022/23 "Шахтар" набрав 56 очок. Перевага над "Дніпром-1" складає п'ять пунктів, але "спортклубівці" провели на на матч менше. "Зоря" ж має в активі 49 очок.