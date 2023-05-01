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"Шахтер" в мае: полное расписание матчей украинского гранда

Фото: "Горняки" остаются лидером Премьер-лиги (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Окончательный график матчей на ближайший 31-й день получил донецкий "Шахтер". Команда продолжит выступления в чемпионате Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Последний месяц весны будет весьма насыщенным для подопечных Игора Йовичевича. "Оранжево-черные" сыграют 6 официальных поединков в течение мая.

Начнется месяц для "Шахтера" 3 мая домашним матчем украинской Премьер-лиги против закарпатского "Миная". Всего через три дня после него "горняки" будут гостить в Александрии в 25-м туре чемпионате Украины.

В свою очередь 13 мая команда Йовичевича во Львове проведет номинально выездной поединок против "Ингульца" из Петрового. Неделей позже состоится домашнее противостояние с ровненским "Вересом" (20 мая). А дальше в течение семи дней "Шахтера" ждут ключевые противостояния сезона.

24 мая "горняки" в столице встретятся с луганской "Зарей", занимающей в данный момент 3-е место в чемпионате. Зато 27 мая состоится главная битва второго круга – "Шахтер" во Львове примет "Днепр-1".

Полный перечень матчей "Шахтера" в мае:

  • "Шахтер" – "Минай", 3 мая
  • "Александрия" – "Шахтер", 6 мая
  • "Ингулец" – "Шахтер", 13 мая
  • "Шахтер" – "Верес", 20 мая
  • "Заря" – "Шахтер", 24 мая
  • "Шахтер" – "Днепр-1", 27 мая

За семь туров до конца чемпионата Украины 2022/23 "Шахтер" набрал 56 очков. Преимущество над "Днепром-1" составляет пять пунктов, но "спортклубовцы" провели на матч меньше. "Заря" же имеет в активе 49 очков.

К слову, ранее "Шахтер" одержал волевую победу над "Колосом" и остался лидером УПЛ.

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