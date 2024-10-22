"Шахтар", скориставшись єдиним шансом, переміг "Арсенал" у Юнацькій лізі УЄФА

Юнацька ліга УЄФА, 3-й тур

"Арсенал" U-19 – "Шахтар" U-19 – 0:1

Гол: Галонський, 14

Вилучення: Бундаш (Ш), 90+8

Команди підійшли до очного протистояння сусідами в турнірній таблиці з однаковими результатами. У двох перших турах суперники здобули по перемозі і зазнали по поразці. Навіть різниця забитих та пропущених м'ячів була однакова – "мінус 2". От тільки "гірники" забили чотири голи, а "каноніри" – на два менше. Це й дозволило "Шахтарю" випереджати лондонців у таблиці. Український клуб йшов 23-м, англійський – 24-м.

У звітному матчі підопічні Олексія Бєліка свідомо віддали господарям ініціативу, тому перші хвилин десять діяли практично без м'яча. А перша ж атака "гірників" призвела до голу. На 14-й хвилині Дрозд з правого флангу прострілив до штрафного господарів, де Галонський у дотик спрямував м'яч у ворота.

Фактично, це був єдиний гольовий момент для обох колективів у першому таймі. "Гірники", зробивши свою справу, знову закрились, дозволяли супернику спокійно переходити середину поля, комбінувати біля власного штрафного. Але не більше. Далі зробити щось путнє молоді одноклубники Олександра Зінченка не могли.

Постійне завантаження м'яча на ворота "Шахтаря" та декілька змарнованих перспективних стандартів – це все, на що спромігся "Арсенал". "Шахтар" намагався швидко вибігати в контратаки, але другого щасливого випадку біля воріт "канонірів" не сталося.

Другий тайм став продовженням першого. З тією різницею, що інтенсивність атак господарів значно зросла. Вже на другій хвилині після відновлення гри "каноніри" створили дуже небезпечний момент. Півзахисник Дудзяк бив з лінії штрафного майданчика – голкіпер "Шахтаря" Баглай перевів м'яч на кутовий.

У подальшому тиск на ворота "гірників" лише зростав. Господарі пресингували навіть під час введення м'яча від воріт. Донецька команда намагалася шукати свої шанси у швидких контратаках. Принаймні один момент у них був, коли Галонський пройшов лівим флангом та віддав пас під удар Сметані. На жаль у того м'яч звалився з ноги.

А на 90+8 хвилині "Шахтар" залишився в меншості. Другу жовту картку "заробив" Бундаш.

"Шахтар" здобув другу перемогу в Юнацькій лізі УЄФА. У "гірників" – 6 очок. Наступний, номінально домашній матч, команда Олексія Бєліка проведе 6 листопада проти швейцарського "Янг Бойз".