"Шахтер", воспользовавшись единственным шансом, победил "Арсенал" в Юношеской лиге УЕФА

Юношеская лига УЕФА, 3-й тур

"Арсенал" U-19 – "Шахтер" U-19 – 0:1

Гол: Галонский, 14

Удаление: Бундаш (Ш), 90+8

Команды подошли к очному противостоянию соседями в турнирной таблице с одинаковыми результатами. В двух первых турах соперники одержали по победе и потерпели поражение. Даже разница забитых и пропущенных мячей была одинаковой – "минус 2". Вот только "горняки" забили четыре гола, а "канониры" – на два меньше. Это позволило "Шахтеру" опережать лондонцев в таблице. Украинский клуб шел 23-м, английский – 24-м.

В отчетном матче подопечные Алексея Белика сознательно отдали хозяевам инициативу, поэтому первые минут десять действовали практически без мяча. А первая же атака "горняков" привела к голу. На 14-й минуте Дрозд с правого фланга прострелил в штрафную хозяев, где Галонский в касание направил мяч в ворота.

Фактически это был единственный голевой момент для обоих коллективов в первом тайме. "Горняки", сделав свое дело, снова закрылись, позволяли сопернику спокойно переходить середину поля, комбинировать возле собственного штрафного. Но не больше. Дальше сделать что-то толковое молодые одноклубники Александра Зинченко не могли.

Постоянная загрузка мяча на ворота "Шахтера" и несколько перспективных стандартов - это все, что смог "Арсенал". "Шахтер" пытался быстро выбегать в контратаки, но второго счастливого случая у ворот "канониров" не произошло.

Второй тайм стал продолжением первого. С той разницей, что интенсивность атак хозяев существенно возросла. Уже на второй минуте после возобновления игры "канониры" создали очень опасный момент. Полузащитник Дудзяк бил с линии штрафной – голкипер "Шахтера" Баглай перевел мяч на угловой.

В дальнейшем давление на ворота "горняков" только росло. Хозяева прессинговали даже при вводе мяча от ворот. Донецкая команда пыталась искать свои шансы в быстрых контратаках. По крайней мере, один момент у них был, когда Галонский прошел по левому флангу и отдал пас под удар Сметани. К сожалению, у того мяч свалился с ноги.

А на 90+8 минуте "Шахтер" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку заработал Бундаш.

"Шахтер" одержал вторую победу в Юношеской лиге УЕФА. У "горняков" – 6 очков. Следующий номинально домашний матч команда Алексея Белика проведет 6 ноября против швейцарского "Янг Бойз".