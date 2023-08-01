"Шахтар" у серпні: спаринг із "Тоттенхемом", УПЛ і жеребкування Ліги чемпіонів

"Гірники" в серпні зіграють 4 матчі чемпіонату України та благодійний спаринг проти лондонського "Тоттенхема". На останній день місяць заплановане жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, де донеччани потрапили в третій кошик.

У другому турі української Прем'єр-ліги "Шахтар" зустрінеться з рівненським "Вересом" на виїзді. Поєдинок запланований на 2 серпня у Рівному. Натомість у неділю, 6 серпня, підопічні Патріка ван Леувена зіграють контрольний матч проти "Тоттенхема" у Лондоні.

Далі "гірники" продовжать виступи в УПЛ. 12 серпня "Шахтар" прийме "Олександрію" з Русланом Ротанем на чолі. Потім чемпіон України завітає в гості до "Кривбасу" (19 серпня), а також проведе виїзний матч проти "Колоса" з Ковалівки (26 серпня).

Перелік поєдинків "Шахтаря" у серпні: