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"Шахтер" в августе: спарринг с "Тоттенхэмом", УПЛ и жеребьевка Лиги чемпионов

Фото: "Горняки" стартовали в Премьер-лиге с победы (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" продолжит сезон 2023/24 пятью поединками в последний месяц лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Горняки" в августе сыграют 4 матча чемпионата Украины и благотворительный спарринг против лондонского "Тоттенхэма". На последний день месяца запланирована жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где дончане попали в третью корзину.

Во втором туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" встретится с ровенским "Вересом" на выезде. Поединок намечен на 2 августа в Ровно. В свою очередь в воскресенье, 6 августа, подопечные Патрика ван Леувена сыграют контрольный матч против "Тоттенхэма" в Лондоне.

Далее "горняки" продолжат выступления в УПЛ. 12 августа "Шахтер" примет "Александрию" с Русланом Ротанем во главе. Затем чемпион Украины приедет в гости к "Кривбассу" (19 августа), а также проведет выездной матч против "Колоса" из Ковалевки (26 августа).

Список поединков "Шахтера" в августе:

  • "Верес" – Шахтер, 2 августа
  • "Тоттенхэм" – "Шахтер", 6 августа
  • "Шахтер" – "Александрия", 12 августа
  • "Кривбасс" – "Шахтер", 19 августа
  • "Колос" – "Шахтер", 26 августа

К слову, ранее "Шахтер" стартовал с победы над "Металлистом 1925" в новом сезоне УПЛ.

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