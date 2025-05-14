"Шахтар" у серії пенальті здолав "Динамо" у фіналі Кубка України

Кубок України-2024/25, фінал

"Шахтар" – "Динамо" – 1:1, пенальті - 6:5

Голи: Еліас, 64 – Ярмоленко, 44

Перший тайм: гол у роздягальню від Ярмоленка

Перший тайм вийшов достатньо рівним і обережним. Було видно, що команди, передусім, намагаються не помилитися, а ризик залишають на потім.

Динамівці вирішили проблему Кевіна, і зазвичай один з найбільш активних футболістів "Шахтаря" до перерви був майже непомітним. Як і Судаков, що з'явився в основі своєї команди після перерви пов'язаної з травмами.

"Гірники" у свою чергу не дали розбігатися Ванату, який безуспішно шукав моменти біля воріт суперника.

Все йшло до нічиєї за підсумками 45 хвилин, але під саму завісу тайму киянам вдалася результативна атака. Шапаренко взяв на себе ініціативу, протягнув м'яч лівим флангом та відпасував на Дубінчака. Той сильно прострілив в район 11-метрової позначки, звідки Ярмоленко в дотик пробив у притирку зі стійкою.

Різник взяти цей удар не міг фізично. А от оборона "Шахтаря" явно провалилася. На перерву суперники пішли за мінімальної переваги киян.

Другий тайм: новачки "Шахтаря" беруть слово

Другий тайм почався нервово. Завівся Ванат, який став виясняти стосунки з Марлоном. Перша сутичка гравців спровокувала невелику штовханину за участю футболістів обох команд. Суддя Микола Балакін "нагородив" обох винуватців жовтими картками.

І одразу після цього Ванат знову грубо штовхнув Марлона. За логікою – друга жовта Ванату і вилучення. Але Балакін динамівця пожалів.

Маріно Пушіч першим зробив заміни, які прямо вплинули на перебіг подій на полі. На 64-й хвилині Шапаренко обрізався ближче до центра поля, і "гірники" скористалися цією помилкою киянина.

Чудово спрацювали зимові новачки "гірників", які ввійшли в фінальний матч з лави запасних. Аліссон від правого кута штрафного зробив закидання на дальню стійку, де Еліас переправив м'яч у ворота. Це був дебютний гол бразильця за "Шахтар" - і одразу у фіналі Кубка.

Рахунок зрівнявся і команди знову стали діяти більш обережно. Невеликий сплеск стався лише під кінець основного часу. Спочатку біля воріт "Шахтаря" перспективний момент мав Волошин, але пробив прямо в Різника. А буквально в останні миттєвості перед свистком Аліссон з Еліасом ледь не повторили свою гольову комбінацію. Момент-близнюк теж міг завершитися взяттям воріт. Але оборонці "Динамо" вже були на сторожі.

Додатковий час і серія пенальті

Екстратайм також пройшов під тиском можливої помилки. І з невеликою перевагою "Шахтаря". Кияни просто віддали супернику м'яч, дозволивши йому атакувати. Самі ж сконцентрувалися на захисті своїх воріт та очікуванні шансу на контратаку.

До гольових моментів справа не дійшла, хоча декілька неприємних ситуацій біля воріт Нещерета виникли. Зокрема, в кінці першого додаткового періоду, коли дуже неприємно прострілив Аліссон. М'яч пройшов паралельно лінії воріт і міг легко змінити траєкторію від будь-якого дотику.

Завершення овертайму також пройшло в атаках "Шахтаря", але без результату. До того ж кияни догравали матч фактично вдесятьох - Попов отримав травму і перебував на полі лише номінально.

У підсумку протистояння перейшло в другу в історії цих суперників серію пенальті в фіналах Кубка України.

"Основні" 11-метрові удари футболісти обох команд виконували безпомилково. І лише, коли справа дійшла до "перестрілки" до першого промаху, схибив динамівець Караваєв.

Футболісти "Шахтаря" в 15-й раз стали володарями Кубка України.