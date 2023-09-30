"Шахтар" сенсаційно програв "Ворсклі" в УПЛ перед Лігою чемпіонів

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Шахтар" – "Ворскла" – 1:2

Голи: Зубков, 57 – Скляр, 22 (пенальті), Нестеренко, 72

"Гірники" взяли м'яч під контроль із перших хвилин. Натомість полтавці не посоромилися сісти в оборону ледь не всією командою. Перший справді небезпечний момент "Шахтар" змарнував на 19-й хвилині – Кащук пробив у дальній кут із вигідної позиції, але Ісенко врятував гостей.

А на 22-й несподівано вийшла вперед "Ворскла". У хаосі після стандарту полтавців Чигринський замість м'яча вдарив у ногу Степанюку – пенальті. До позначки підійшов хавбек Скляр і розвів м'яч і голкіпера Різника по різних кутах.

"Шахтар" продовжив грати першим номером і після пропущеного м'яча. Утім, довести справу до реальної нагоди забити виявлося складним завданням для підопічних Патріка ван Леувена. Лише перед перервою Судаков класною передачею вивів Зубкова віч-на-віч із Ісенком, але вінгер шансом не скористався.

А на старті другої половини ледь вдруге не забила "Ворскла". Це Степанюк пробив метрів із 20-ти – м'яч пройшов поруч зі стійкою. Натомість "Шахтар" своєю наступною нагодою скористався. Допоміг англійський підхід: після виконання ауту Сікан скинув на Зубкова, а той влучно пробив у ближню дев'ятку – 1:1.

Команда Віктора Скрипника відповіла двома моментами. Спершу Нестеренко вискочив на побачення з Різником, обіграв кіпера, але не влучив у порожні ворота. А згодом Скляр у контратаці "Ворскли" завдав удару з-за меж штрафного – вище воріт.

Та це були лише квіточки. На 72-й хвилині полтавці знову вийшли вперед. Пердута прорвався правим флангом і виконав простріл, а Нестеренко реабілітувався за змарнований шанс і в підкаті переправив м'яч у сітку воріт "гірників".

У фінальні хвилин 15 "Шахтар" фактично влаштував навалу на володіння Ісенка. Однак, довести ці атаки до логічного завершення було важко. Фактично на цьому відрізку можна пригадати лише дальній удар Ракицького повз ворота. Отже, поразка донеччан цілком закономірна.

"Шахтар" уперше в сезоні програв у чемпіонаті України. Поразка може призвести до втрати "гірниками" лідерства в УПЛ. Наразі команда ван Леувена набрала 18 очок, а другий "Кривбас", який свій матч 9-го туру ще не зіграв, 17 пунктів. "Ворскла" ж здобула 12 очок і піднялася у верхню частину турнірної таблиці.