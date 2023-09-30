"Шахтер" сенсационно проиграл "Ворскле" в УПЛ перед Лигой чемпионов

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Шахтер" – "Ворскла" – 1:2

Голы: Зубков, 57 – Скляр, 22 (пенальти), Нестеренко, 72

"Горняки" взяли мяч под контроль с первых минут. В свою очередь полтавчане не постеснялись сесть в оборону едва ли не всей командой. Первый действительно опасный момент "Шахтер" упустил на 19-й минуте – Кащук пробил в дальний угол с выгодной позиции, но Исенко спас гостей.

А на 22-й неожиданно вышла вперед "Ворскла". В хаосе после стандарта полтавчан Чигринский вместо мяча ударил в ногу Степанюка – пенальти. К отметке подошел хавбек Скляр и развел мяч и голкипера Ризныка по разным углам.

"Шахтер" продолжил играть первым номером и после пропущенного мяча. Впрочем, довести дело до реальной возможности забить оказалось для подопечных Патрика ван Леувена сложной задачей. Лишь перед перерывом Судаков классной передачей вывел Зубкова один на один с Исенко, но вингер шансом не воспользовался.

А на старте второй половины едва снова не забила "Ворскла". Это Степанюк пробил метров с 20-ти – мяч прошел рядом со штангой. "Шахтер" своей следующей возможностью воспользовался. Помог английский подход: после выполнения аута Сикан сбросил Зубкову, а тот точно пробил в ближнюю девятку – 1:1.

Команда Виктора Скрипника ответила двумя моментами. Сначала Нестеренко выскочил на свидание с Ризныком, обыграл кипера, но не попал в пустые ворота. А вскоре Скляр в контратаке "Ворсклы" нанес удар из-за пределов штрафной – выше ворот.

Но это были только цветочки. На 72-й минуте полтавчане снова вышли вперед. Пердута прорвался правым флангом и исполнил прострел, а Нестеренко реабилитировался за упущенный шанс и в подкате переправил мяч в сетку ворот "горняков".

В финальные минут 15 "Шахтер" фактически устроил нашествие на владение Исенко. Однако довести эти атаки до логического завершения было трудно. Фактически на этом отрезке можно вспомнить только дальний удар Ракицкого мимо ворот. Следовательно, поражение дончан вполне закономерно.

"Шахтер" впервые в сезоне проиграл в чемпионате Украины. Поражение может привести к потере "горняками" лидерства в УПЛ. Пока команда ван Леувена набрала 18 очков, а второй "Кривбасс", который свой матч 9-го тура еще не сыграл – 17 пунктов. "Ворскла" же завоевала 12 очков и поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы.