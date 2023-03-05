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"Шахтар" розтрощив "Металіст 1925" і наздогнав "Дніпро-1" нагорі УПЛ

Фото "Гірники" святкують чергове взяття воріт (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Перемогою донецького "Шахтаря" з непристойним рахунком завершилося протистояння з харківським "Металістом 1925" на старті другого кола української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Металіст 1925" – "Шахтар" – 0:7

Голи: Зубков, 5, 41, Михайліченко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (автогол), Петряк, 58, Ракицький, 66

Кінець сподіванням на сенсацію у Львові настав вкрай швидко. "Гірники" вже в дебюті забили двічі. Спершу відзначився Зубков, який ледь не заніс м'яч у ворота після прострілу Бондаренка. А згодом Михайліченко підключився до атаки й після зворотного пасу Траоре поклав у нижній кут.

Ще два голи "Шахтар" оформив перед перервою. Бондаренко праворуч обіграв опонента та віддав на Траоре в штрафний майданчик, а той у дотик відправив м'яч у сітку. Потім дубль записав до активу Зубков, який отримав передачу від Ракицького, ввійшов до карної зони та пробив у дальній кут.

Побиття харків'ян продовжилося в другому таймі. Спершу трапилася персональна трагедія голкіпера Сидоренка, який у простій ситуації пропустив під ногою передачу назад від центрбека Курила. Далі в обіймах партнерів опинився Петряк. Вінгер класно зіграв на добиванні після того, як воротар парирував постріл Джурасека.

На 66-й хвилині з поверненням у "Шахтар" себе привітав Ракицький. Одіозний ветеран підхопив м'яч у центрі поля, просунувся трохи вперед і метрів із 30-ти вгатив у дальню дев'ятку. Як у старі-добрі часи. Відповісти бодай голом престижу "Металіст 1925" так і не зумів.

Завдяки розгромній перемозі "гірники" зрівнялися з "Дніпром-1" за кількістю набраних очок. Тепер в обох лідерів чемпіонату по 36 пунктів. "Спортклубівці" посідають перше місце, оскільки восени переграли "Шахтар" в очному протистоянні (2:1).

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Фейєнорда" перед 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, що київське "Динамо" сенсаційно поступилося "Інгульцю" в домашньому матчі УПЛ.

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